(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2021 Tabacci (Centro democratico): "Su voto hanno ragione opposizioni, non è un gioco" "Noi siamo per un governo politico guidato da Giuseppe Conte, sapendo che l'alternativa netta è il governo del Presidente della Repubblica che porti il Paese alle elezioni. Perché le opposizioni non hanno torto sul punto, questo non è un gioco". Così il deputato di Centro democratico Bruno Tabacci, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, effettuate assieme ai colleghi di Psi e Maie. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev