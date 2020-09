(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2020 Ue, von der Leyen: "Tutti devono avere accesso ai salari minimi" L'intervento della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo con il suo discorso sullo Stato dell'Unione: "La verità è che per troppe persone il lavoro non paga. Il dumping salariale distrugge la dignità del lavoro, penalizza l'imprenditore che paga salari dignitosi, distorce la concorrenza equa nel mercato interno. Bisogna porre fine a questa situazione. Per questo la Commissione europea avanzerà una normativa per sostenere gli Stati membri a istituire un quadro per i salari minimi. Tutti devono avere accesso ai salari minimi o attraverso contrattazioni collettive o attraverso salari minimi statutari". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev