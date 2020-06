Arriva Zwebtv: prima web tv dedicata a Millennial e Generazione z

Milano, 1 giu. (askanews) - Intrattenimento a misura di streaming. Arriva ZWEBTV, la prima web tv dedicata alla Generazione Z e ai Millennial, fatta su misura, a loro uso e consumo gratuitamente, ovunque si trovino. Dati alla mano, ogni giorno trascorriamo almeno 6 ore online. Per lo più su dispositivi mobile, il 92% dei contenuti di cui fruiamo è video. Nasce da qui l'idea di creare un palinsesto unico, un taglio lifestyle, always on con format inediti firmati da top influencer, content creator e talent da oltre 25 milioni di follower. Il tutto tra comicità e musica. Tra gli artisti che hanno deciso di partecipare a questa nuova avventura I The Pozzolis, Giulia De Lellis, Giulia Valentina, Camihakwe e Casa Surace.L'evento di lancio a Roma lunedì sera: conduce Diletta Leotta insieme agli oltre 16 talent e creator da milioni di follower. Special guest Elisabetta Gregoraci, Arisa ed Elettra Lamborghini.