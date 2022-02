Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Crozza/ Berlusconi tenta di mettersi in contatto con Putin per cercare di farlo ragionare sul conflitto in Ucraina: “Quale Ucraina? Ce n’erano tre. C’era la biondina, c’era la rossa e poi c’era la brunetta. O forse era proprio Brunetta, non so… comunque affettuosa.”