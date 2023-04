Crozza/Calenda sulla pausa di riflessione con Renzi “Nel ragù, mentre Renzi è la carne, io sono l’alloro, ma puoi anche non mettercelo l’alloro, chi comanda è la carne!”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nelle vesti di Carlo Calenda pentito per i toni forti usati con Matteo Renzi e affranto per l’attuale “situazione sentimentale”: “L’unico solo errore! Io, chiamandolo mostro ho sbagliato, lo so… ma perché so’ passionale, le cose mi escono così, de core. Ma infatti quando scrivevo il tweet, pure il correttore del telefonino mi diceva ‘ma che sei scemo?’... ma non volevo che finisse così. E dire che c’eravamo detti ‘finché Mattarella non ci separi!’[...] E invece adesso nel Terzo Polo conto come la cannella nella torta di mele… o la noce moscata negli gnocchi… sono scelte private, c’è chi le mette e chi no... ecco nel ragù, mentre Renzi è la carne, io sono l’alloro, ma puoi anche non mettercelo l’alloro, capisce il mio dramma?! Chi comanda è la carne! - e sugli inizi del loro rapporto racconta - “Be’ all’inizio la necessità ce l’aveva Renzi che stava sul cazzo pure ai bambinetti dell’asilo, ma pure alle maestre dell’asilo… ma dovevi sentire i bidelli! Mentre a me su Twitter fioccavano i like di tutti quelli a cui avevo citofonato nelle periferie romane. Se lo ricorda che io citofonavo, e loro “chi”? Ecco tutti quei ‘chi’ mi volevano bene…” - ora vorrebbe ricucire ma Renzi pare negarsi - “Non mi risponde più. M’ha bloccato il contatto. Perché non prova a chiamarlo lei col suo telefono? Magari con lei non riattacca, dica che è la Fastweb… anzi no, dica Iliad… che sembra un nome arabo, a lui l’arabo piace in maniera seria…quanto grano ha preso dall’arabo! [...] Pensi che io mi sono fatto un account falso su Instagram per spiare le sue storie, per capire se adesso vede qualcun altro, l’ho chiamato ‘Calo Carlenda’ per non farmi riconoscere. No, con Renzi no, però con l’account falso ho più followers che con quello vero. Su Instagram basta dire che non sei ‘Calenda’e spacchi.

