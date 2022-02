Crozza/ Draghi grato per il conflitto in Ucraina: “non male sta guerra, dai!”

Uno straordinario Maurizio Crozza- nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - veste i panni di Mario Draghi grato per la guerra in Ucraina: “Non male sta guerra dai! E’ una cosa orribile, intendiamoci…però a livello personale non male ricevere gli applausi dalla Meloni, dai 5Stelle, da Salvini." Nessuno che mi ha chiesto: “quando riapriranno le discoteche?”. Si sono ben guardati dal dirmi: “Urge liberalizzare la cannabis”. Che bella roba a livello personale ‘sta guerra”