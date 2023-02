Crozza/ il senatore appassionato di armi Fazzolari: “Ancora troppa burocrazia. C’e’ chi vorrebbe ancora il consenso dell’ex moglie per il porto d’armi”

Maurizio Crozza - nella prima puntata dell’attesissima nuova stagione di FRATELLI DI CROZZA, il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, - si sdoppia e per la prima volta veste i panni del Senatore appassionato di armi Giovanbattista Fazzolari intervistato da Giulio Orlandini, giornalista di Armi e tiro: “Per arrivare al far west cosa dobbiamo fare? Si deve togliere un po’ di burocrazia. Siamo ancora a chi vorrebbe che per il porto d’armi ci fosse anche l’assenso dell’ex moglie.

“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”