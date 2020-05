Enrico Nigiotti regala ai suoi fan il brano "Terrazza Mascagni"

Roma, 4 mag. (askanews) - Esce "Terrazza Mascagni", il brano inedito di Enrico Nigiotti, provino che il cantautore toscano ha scritto e registrato in casa durante questo particolare momento e che, senza il consueto passaggio da uno studio di registrazione, ha preferito letteralmente regalare ai suoi fan rendendolo fruibile attraverso i suoi canali social.Un brano nel quale Enrico Nigiotti prova a rendere liberi i suoi pensieri che viaggiano senza una meta attraverso una finestra che dà sulla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più eleganti e suggestivi della città di Livorno. Un viaggio poetico che racchiude in sé la condivisione di un sentimento che accomuna gli italiani e non solo.