Fratelli di Crozza: Andrea Agnelli: “non ho fatto passi indietro perché non ho i piedi”

non poteva mancare la nuova esilarante maschera di Maurizio Crozza per la prima volta nei panni di Andrea Agnelli, finito al centro della scena mediatica per la Superlega. Il presidente della Juventus prova a difendersi da chi lo accusa di aver mentito e afferma: “Non ho fatto nessun passo indietro perché non ho i piedi. Io dei miei piedi ho un ottimo ricordo. E la Juve li ricorderà sempre come dei piedi vincenti. E comunque… nell’operazione Super Lega io sono parte lesa perché quando ho incontrato Perez non ho capito una parola… credevo che stessi firmando un’assicurazione. Purtroppo lo spagnolo non lo conosco.”