Maurizio Crozza nei panni di Binotto, Team Manager della Ferrari, ancora impegnato a schivare gli oggetti che Leclerc gli lancia dopo l’ultima, disastrosa, gara in Russia. Ma le cose sembrano migliorare in Ferrari e tutto è pronto per la sfida in Germania, a condizione che il tempo sia bello perché “Se piove Leclerc vuole andare in metro perché dice che arriva prima”.