Fratelli di Crozza, il monologo su Fontana e Gallera

Nel monologo di Fratelli Di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - Maurizio Crozza commenta, con la sua caustica ironia, il caso sollevato da Report sulla rete di corruzione che coinvolgerebbe la Regione Lombardia e sulle dichiarazioni rilasciate da Nino Caianiello, che ha definito Fontana un politico che mette la faccia su decisioni di altri, aggiunge: “Sentite Nino come parla di Fontana. È un “Front Office”… praticamente è l’impiegato allo sportello. Il che renderebbe Gallera quello che svuota i cestini…”