Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in diretta il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di un accomodante Premier Draghi che in conferenza stampa risponde a tutte le domande dei giornalisti per poi ammettere di aver sbagliato l'esempio sugli psicologi vaccinati: ”Si vabbè… forse ho sbagliato, forse avrei dovuto dire “Scanzi”…al quale comunque consiglio uno psicologo...c’ha un ego grosso come il caveau della Banca Centrale.”