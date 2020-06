Nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - Maurizio Crozza sugli Stati Generali previsti dal 13 giugno a Villa Pamphilj: “Mi domando: ma è così indispensabile organizzare la “Woodstock dei buoni propositi” per decidere cosa fare in Italia? Ma non hanno già un’idea loro? E allora un Governo a cosa serve? A stampare gli inviti?”