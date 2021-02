Nel monologo di apertura della nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE - Maurizio Crozza, con la consueta dissacrante ironia, passa in rassegna i sottosegretari eletti dal Governo Draghi e commenta: “Ma Draghi, quando stava alla BCE nella selezione del personale adottava lo stesso criterio? I curricula li leggeva o li usava per asciugare la frittura? Diciamo che è passato dal Whatever it takes al ‘ndo cojo cojo”