Il Wing Klan racconta luci e ombre della vita nel singolo Lexotan

Milano, 27 apr. (askanews) - Un'alternanza di luci ed ombre nella musica come nella vita, il Wing Klan, il duo composto da Joe Scacchi e Tommy Toxxic, ha deciso di raccontare il tumulto interiore di una persona che soffre nel nuovo singolo "Lexotan"."Mi viene da dire ai ragazzi che ci guardano che la vita è piena di luci e ombre, alti e bassi, ma la vita deve essere una continua ricerca della luce".Nel video ufficiale di "Lexotan" diretto da Nicolaj Corradinov e Valeria Veba, la protagonista della canzone è con noi su una barca in mezzo al mare in tempesta racconta Joe Scacchi."L'ispirazione del video è nata da una idea di estetica e di rinascita attraverso il naufragio volevamo far capire all'ascoltatore questo simbolo di rinascita"Il Wing Klan continua con le collaborazioni importanti. Lexotan che vede la partecipazione di Carl Brave, uno degli esponenti di punta della scena musicale romana, è un flusso di coscienza sincero, malinconico e incisivo."È stata la prima persona che ci ha portato dentro uno studio musicale ed è stato molto importante per noi lavorare con lui perché ha contribuito alla nostra crescita personale, prima del successo, prima di ogni cosa". "Prima o poi dovevamo fare un pezzo insieme, lui ha avuto una grande crescita artistica negli ultimi anni e questo era il momento di farlo e siamo molto felici del risultato".