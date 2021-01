Italia's Got Talent 2021, Frank Matano: "Edizione imprevedibile perchè...". L'intervista

Di Giordano Brega

Un aggettivo per la nuova edizione di Italia's Got Talent 2021? "Imprevedibile". Parola di Frank Matano, il veterano del programma di TV8 che riparte mercoledì 27 gennaio con la nuova edizione. "I talenti sul palco sono molto diversi l'uno dall'altro. La giuria devo dire che è talmente affiatata che diventa imprevibile con le reazioni di Mara, Joe, Fede. E come interagiamo tra noi. Sarà molto interessante vedere il programma", spiega ad Affaritaliani.it.

Tutti conoscono le tuo doti come comico e attore, ci sveli un tuo talento segreto?

"Io sono abbastanza bravo a... giocare a calcetto. Se mi chiami e non siete tutti dei fenomeni posso fare la differenza. Ruolo? Attaccante"

Che 2021 ti aspetti a livello personale?

"Rispetto all'anno scorso mi sembra che si veda la luce in fondo al tunnel e sono molto speranzoso di tornare a fare a pieno il mio lavoro. Tutte le restrizioni, il covid... mi hanno fatto pensare quanto sono fortunato di fare questo mestiere. Affronterò ogni lavoro che arriverà il prossimo anno con un grande entusiasmo"

C'è un sogno segreto che vorresti realizzare quest'anno?

"Vorrei esibirmi di nuovo negli Stati Uniti, anche in un club minuscolo o in una bettola. Poter fare un pezzo comico in inglese". E POI... GUARDA LA VIDEO INTERVISTA DI FRANK MATANO E JOE BASTIANICH AD AFFARITALIANI.IT

Frank Matano, Mara Maionchi, Lodovica Comello, Federica Pellegrini e Joe Bastianich



ITALIA'S GOT TALENT 2021: TORNANO FEDERICA PELLEGRINI, JOE BASTIANIC, FRANK MATANO, MARA MAIONCHI E LODOVICA COMELLO

Al via dal 27 gennaio la nuova edizione di ITALIA’S GOT TALENT, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, in onda in prima visione assoluta su TV8, tutti i mercoledì, alle ore 21.30, con sette puntate di audizioni e la finale live.

“Squadra che vince non si cambia”: anche quest’anno al tavolo della giuria ritroviamo il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografica Mara Maionchi, e Frank Matano, il veterano del gruppo, al suo sesto anno da giudice. La conduzione è sempre affidata all’estro e alla grinta di Lodovica Comello. Una formazione consolidata, molto apprezzata da critica e pubblico, che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

La giuria ha come sempre il compito di selezionare i talenti più meritevoli che si alterneranno sul palco di Italia’s Got Talent, e che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” della giuria per entrare nella rosa dei candidati alla finale, o ancora meglio di meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer: posto al centro del tavolo della giuria, il pulsantone dorato è a disposizione di Federica, Mara, Frank e Joe che hanno la possibilità di schiacciarlo, durante la fase di audizioni, una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.

Ma oltre a promuovere, i giudici possono anche “bocciare” una performance premendo il buzzer, il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: con 4 “buzzate” il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione e ascoltare il parere dei giudici, che determinerà come sempre l’esito della sua gara.

Federica Pellegrini e Joe Bastianich



Si parte con le audizioni: 7 puntate, registrate a Roma, a Cinecittà, tra settembre e ottobre, in uno studio totalmente rinnovato, alla presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid in vigore in autunno. È qui che Lodovica, dalla sua postazione privilegiata dietro le quinte, incita i talenti, pronti ad esibirsi, a dare il massimo, a gestire le emozioni ed affrontare le proprie paure. A lei spetta anche il compito di svelare curiosità ed aneddoti sui concorrenti in gara.

3204 è il numero degli iscritti: tra questi, 155 sono stati i concorrenti saliti sul palco. Il 36% proviene dal Sud, il 33% dal Nord, il 25% dal Centro, il 6% dall’Estero. Il canto da solista è la perfomance più gettonata con il 25%, seguito dal ballo (19%) e dal gruppo vocale (11%). Il 24,70% degli iscritti ha un’età compresa tra i 26 e i 40 anni, mentre il 24,08% ha tra i 18 e i 25 anni: il concorrente più giovane ha solo 6 anni, il più anziano 84. A mettersi in gioco ci sono liberi professionisti, studenti, panettieri, pizzaioli, architetti, operai, professori, guardie giurate, netturbini, marketing manager, giardinieri, parrucchieri, pensionati, artisti di strada, falegnami, ballerini, ingegneri e attori.

Tra le esibizioni più originali, vedremo lo stravagante omaggio ai Kiss da parte di un eccentrico pattinatore di 35 anni, lo “spaventoso” ballo di una dolcissima bambina di 10 anni e la vorticosa danza a colpi di lazo di una coppia di simpatici fratelli. O ancora, tra i numeri fuori dal comune, le magiche melodie di Ennio Morricone rivisitate da una sorprendente “ocarina” umana, un poetico passo a due di una bizzarra settantaquattrenne con un affascinante ballerino e un numero di verticalismo ballerino eseguito da un simpatico chihuahua. C’è chi, invece, segue il ritmo con sopracciglia snodatissime e chi fa “ondeggiare” senza sosta i suoi scultorei addominali. Al termine di ciascuna puntata di audizioni, la giuria avrà l’arduo compito di decidere quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale.

Come lo scorso anno, anche il pubblico diventa protagonista grazie a un proprio Golden Buzzer: alla fine della settima puntata, infatti, sarà aperta una votazione online e il pubblico potrà così votare e scegliere il proprio finalista, che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara.

Al termine della fase di audizioni, la gara si chiuderà con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.