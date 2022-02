Italia's Got Talent, Medhat Mamdouh è il Golden Buzzer di Frank Matano

Arrivato in Italia per la prima volta dall’Egitto per suonare il suo flauto e allo stesso tempo fare beatboxing davanti ai giudici, Medhat stupisce tutti con una performance davvero insolita. Frank, incalzato dal maestro Elio, gli assegna il suo Golden Buzzer, promuovendolo a quinto finalista di Italia’s Got Talent (nell’episodio di ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8)

“Immagini concesse da Sky”