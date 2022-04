Monologo Crozza: “Negoziati con la russia? l’ europa e’ una barzelletta”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si sofferma sui negoziati europei con la Russia e commenta: “Io per unire l’Europa politicamente inizierei dal Fisco, dalla Sanità, dall’Istruzione e dalla Ricerca. La politica europea potrebbe prendere vita con Scholz che parla con Putin insieme a Macron e Draghi. Certo agli occhi di Putin potrebbe essere l’inizio di una barzelletta: “Presidente, al telefono ci sono un tedesco, un francese e un italiano”. E in effetti, finora, è una barzelletta con Draghi. Si sono telefonati per 45 minuti prima ha chiamato Draghi poi è caduta la linea e allora ha richiamato Putin. Già da lì si rideva perché gli abbiamo fatto capire che abbiamo anche finito il credito sul cellulare