Pier Luigi Pasino, nuovo singolo 'Naaah'. Il video

Venerdì 31 luglio uscirà il nuovo video del cantautore Pier Luigi Pasino, per il suo nuovo singolo NAAAH!, prodotto da Patrizio Simonini – Mybestfault.

Pier Luigi Pasino si dedica alla musica e alla recitazione: lavora attivamente con la compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo e attualmente si sta dedicando al progetto musicale Pasino.

NAAAH! è il secondo singolo dell’artista, che segue il precedente Come un pazzo, il cui successo lo ha portato ad aprire il concerto degli Ex-otago a Genova. Il progetto Pasino è un progetto a tutto tondo, che coinvolge varie arti. I video di entrambi i singoli sono stati girati in modalità low budget e ambientati nella città di Genova, dove risiede il cantante.

BIOGRAFIA

Pier Luigi Pasino è un attore, cantante e autore.

Nato ad Alessandria nel 1981, si trasferisce a Genova dove nel 2005 si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Nazionale, fonda la compagnia Neuroni in movimento per la quale recita e dirige diversi spettacoli e lavora per il cinema e il teatro con registi come Marco Sciaccaluga, Massimo Mesciulam, Vitaliano Trevisan, Fausto Paravidino, Cyrus Nowrasteh, Pif, Ronnie Sandhal.

È attore della compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo e autore ed attore della serie web su youtube #bymysidewebseries.

Nel 2014 fonda la band Luke & The Lion per la quale è autore, compositore e cantante incidendo due EP: "Luke & The Lion" (2014) e "Fantom Very Much" (2017).

Il 6 dicembre del 2019 debutta come solista con il singolo "Come un pazzo" con la direzione artistica e supervisione di Patrizio Simonini. Il 15 febbraio 2020 apre il concerto degli Ex-otago all’RDS Stadium di Genova.