Roberto Bolle: "Io e Vasco in scena? Momento magico. I miei 3 desideri per il 2021.."

Di Giordano Brega

Roberto Bolle cala il poker: quarta edizione di 'Danza con me' nel Capodanno di Rai1. Con una super sorpresa. Un duetto con Vasco Rossi.

"Cosa dobbiamo aspettarci? Tanto. Lui è l'icona che sappiamo e dall'altra parte c'è la danza, mia, con la prima ballerina della Scala, Virna Toppi", racconta il ballerino ai microfoni di Affaritaliani.it. Un incontro tra due icone che avverrà "in uno scenario, meraviglioso, ossia quello dell'Ansaldo. Gli elementi sono tanti per creare un momento veramente magico. E secondo me lo sarà"

"Quello che mi è piaciuto di più di questo incontro è stata la disponibilità di Vasco. La sua generosità nel venire, nel mettersi a ballare con noi. Nell'incitarci nella nostra danza". La sera del primo gennaio ci sarà "un incontro in scena di due mondi così distanti", sottolinea Roberto Bolle.

Tra novità annunciate e conferme, il programma "vuol essere una serata di grande danza, ma anche di leggerezza e intrattenimento. Per arrivare nelle case di tutti gli italiani".

ROBERTO BOLLE E MICHELLE HUNZKER (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



Nonostante la pandemia e tutti i problemi che ha causato, c'è qualcosa di bello, qualche momento che salvi di questo 2020?

"E' stato un anno molto difficile. Da salvare c'è proprio pochissimo. Quello che posso dire di avere imparato ancor di più è stata l'importanza della danza. Il dare ancora più valore ad alcune cose, atti e gesti che prima apparivano scontati. Poter interagire, abbracciare nel ballo, ma anche fuori nella vita. Gesti umani a cui non davamo un grande valore. Oggi - dopo questo anno, dopo questo momento, dopo questo periodo buio -diamo a tutto questo un valore diverso".

La lezione del 2020...

"Ci ha insegnato a dare più valore alle cose che contano. Quelle importanti e soprattutto al contatto fisico, allo stare insieme. Al condividere anche una serata con gli amici. E' diventato qualcosa di estremamente prezioso. Estremamente raro. Non vedo l'ora che si possa tornare a farlo in sicurezza"

Esprimi 3 desideri per il tuo 2021...

"Un desiderio l'ho già espresso, è quello di poter tornare ad abbracciarci e a provare questa fisicità che ci apparteneva".

Il secondo...

"E' vedere gli amici, fare le cene. Avere una convivialità che prima era normale"

E il terzo desiderio...

"Vuol essere legato alla bellezza, all'arte e alla cultura. Che possa essere sempre di più una luce, che ci guidi in fondo a questo tunnel così buio. Un messaggio di speranza che ci porti verso la fine di un periodo così cupo".

E POI... ROBERTO BOLLE RACCONTA TUTTE LE NOVITA' E LE CONFERME DELLA QUARTA EDIZIONE DI "DANZA CON ME": GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA AD AFFARITALIANI.IT.

ROBERTO BOLLE CON FRANCESCO MONTANARI, STEFANO FRESI E MIRIAM LEONE

(FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



DANZA CON ME, LO SPETTACOLO DI ROBERTO BOLLE SU RAI1

DANZA CON ME, in onda in prima serata il 1° gennaio 2021, torna per la quarta edizione (prodotto da Rai1 in collaborazione con da Ballandi e Artedanza srl).

La conduzione della serata

- FRANCESCO MONTANARI e STEFANO FRESI. Un duo inedito, che nel suo agire richiama un certo tipo di televisione di un tempo, elegante e divertente insieme. I due, armati anche di un pianoforte, presenteranno, interpreteranno, suoneranno, balleranno… insomma saranno i Deus ex Machina di DANZA CON ME. Accanto a loro la bellissima MIRIAM LEONE, che con grazia e ironia non mancherà di rivelare anche doti nascoste di ballerina quantomai agguerrita.

Gli ospiti che hanno accettato l’invito di Roberto Bolle a danzare con lui

ROBERTO BOLLE E VASCO ROSSI (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)





- VASCO ROSSI, che manca dagli studi televisivi dal 2005 e che ha scelto proprio DANZA CON ME per lanciare in esclusiva per la prima volta la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita: “Una canzone d’amore buttata via”. Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con Virna Toppi - Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano - Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace - sempre della Compagnia della Scala – in un incrocio di passi a due e momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma. Il luogo dove è stato ambientato è il Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano dove l’arte viene costruita e custodita in attesa che tutto riprenda. Questo nuovo brano e la danza costruita su di esso, non solo aprirà la serata come sigla, ma potrà poi essere rivisto nella sezione DANZA ANCORA CON ME alla fine del programma, accompagnato da contenuti inediti che raccontano l’incontro storico tra Bolle e il rocker.

- MICHELLE HUNZIKER che si esibirà con Bolle in un numero sorprendente di musical. A lei inoltre Roberto ha affidato la presentazione di un pezzo molto importante contro la violenza sulle donne, tema ad entrambi molto caro. La musica è come sempre tra gli ingredienti principali di DANZA CON ME.

ROBERTO BOLLE E MICHELLE HUNZIKER (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



- GHALI, che offrirà al pubblico la sua musica, ma anche un’interpretazione toccante della poesia dell’attivista per i diritti civili Maya Angelou “I Still I Rise” che verrà interpretata dalla danza di CARLOS KAMIZELE, il ballerino congolese di street dance che ha conquistato per l’Italia il titolo di Campione del Mondo, pur non avendo mai ottenuto la Cittadinanza Italiana.

- DIODATO, l’artista più premiato dell’anno che a DANZA CON ME regalerà ai suoi fan un suo lato inedito dando vita a performance inaspettate.

- FABIO CARESSA per un esperimento che non potrà non conquistare anche i calciofili più impermeabili alla danza.

ROBERTO BOLLE E FABIO CARESSA (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



L’arte di Roberto Bolle – come sempre non solo protagonista, ma anche ideatore e direttore artistico di questo suo modo di fare intrattenimento in prima serata insieme alto e aperto a tutto il pubblico – rimane al centro di un sistema che mescola l’arte e l’ironia, la contemporaneità – raccontata in parole e in travolti e travolgenti passi di danza – all’immutabilità del classico in un modo che sorprende.

LA DANZA CLASSICA è rappresentata con grandi titoli del repertorio come “L’Histoire de Manon” di Kenneth MacMillan che Roberto Bolle interpreta accanto a Nicoletta Manni con la quale esegue anche e il passo a due del Cigno Nero dal celeberrimo “Lago dei Cigni”. Con Virna Toppi invece Bolle darà vita alla “Carmen” nella versione di Amedeo Amodio. Spicca in questo ambito “Cacti” dell’astro nascente della coreografia mondiale Alexander Ekman, che Bolle interpreta insieme alla Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma. Un pezzo prezioso, acclamato e richiesto in tutto il mondo che l’Étoile scaligera ha voluto fortemente offrire al pubblico di Rai1 nonostante tutte le difficoltà connesse con le limitazioni del periodo pandemico.

ROBERTO BOLLE E AGNESE DI CLEMENTE (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



Tra i pezzi contemporanei anche “Step Addition” di Sébastien Galtier e interpretato da Bolle accanto a Nicoletta Manni. Come sempre molte sono le coreografie originali per il programma che accolgono le istanze della contemporaneità lette dal coreografo Mauro Bigonzetti. In primis “Violenza”, interpretato dal padrone di casa accanto ad Antonella Albano, Solista del Teatro alla Scala di Milano, pezzo sconvolgente contro la violenza sulle donne con un Bolle inedito e una presentazione altrettanto sorprendente di Michelle Hunziker.Poi “Dante” per Bolle e Agnese Di Clemente insieme con la MM Contemporary Dance Company, brano evocativo che interpreta gli echi infernali danteschi sempre attuali. Infine un “Ghali Divertissement” dove, sulle note di un medley costruito dal cantante appositamente per DANZA CON ME, Bigonzetti ha costruito un colorato balletto per Bolle e Virna Toppi e la MM Contemporary Dance Company. Infine una rivisitazione caleidoscopica di uno “Schiaccianoci” moderno che mescola realtà e sogno, musica e danza.

ROBERTO BOLLE E MIRIAM LEONE (FOTO DI FRANCESCO PRANDONI)



Non mancano poi i pezzi costruiti ad hoc con gli ospiti da Bolle insieme con il coreografo Massimiliano Volpini per Michelle Hunziker, Miriam Leone e un inedito Diodato. Un altro elemento prezioso che colpisce immediatamente lo spettatore è la scenografia di Giuseppe Chiara ideata come un atto artistico sospeso tra l’ideazione e il compiersi, metafora di questo tempo. Realizzato su un’architettura destrutturata wireframe – come una sorta di disegno tecnico tridimensionale – lo spazio scenico è attraversabile in ogni suo lato per non circoscrivere la danza, ma per dialogare con essa lasciando che domini lo spazio. La struttura e la performance artistica sono accese e valorizzate dalla bellezza delle luci di Carlo Stagnoli.