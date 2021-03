Stefano Bollani e Valentina Cenni: "In Via dei Matti con Zalone, De Gregori e...". L'intervista

Di Giordano Brega

Valentina Cenni e Stefano Bollani aprono le porte della loro casa musicale con 'Via dei matti numero 0' (dal lunedì al venerdì dalle ore 20.20 alle 20.45 su Rai 3 a partire dal 15 marzo). Un omaggio a Sergio Endrigo. Come è nata l'idea di dare questo titolo al vostro programma? "Perché è una canzone scritta da Vinícius de Moraes, cantautore brasiliano che noi amiamo moltissimo. Questo titolo ha 'tutto il sole dentro'. Poi per fortuna in Italia l'ha tradotta e cantata Sergio Endrigo - spiega Valentina Cenni ad Affaritaliani.it - E poi perché si parla di matti, tutti quelli che guardano la realtà 'inclinando il capo' - aggiunge - osservando le cose con un altro punto di vista". Via dei matti numero 0 è "un indirizzo immaginario dove tutto può succedere".

Il programma sarà un grande viaggio nella musica. Ci raccontate quali sono le canzoni che più hanno influenzato la vostra vita? E qual è la 'vostra' canzone?

"Noi siamo innamorati della musica, di tutta la musica... che ci piace. In particolare condividiamo un entusiamo folle per il Brasile, i loro grandi cantautori: da Caetano Veloso a Jobim, che è anche il nome del nostro barboncino non a caso", sottolinea Stefano Bollani ad Affaritaliani.it. "Poi c'è anche un brano 'Rhapsody in Blue'... ci eravamo appena conosciuti ed ero andata sentirlo suonare. Siamo legati anche a questo pezzo", racconta Valentina Cenni. E Stefano Bollani ricorda: "Siamo legati anche ad 'Aggiungi un posto a tavola' perché lei recitava in questa commedia musicale quando io l'ho conosciuta. Andai a sentirlo e Valentina era fantastica: ballava, cantava, faceva di tutto".

Nel vostro programma sono annunciati 'aneddoti scientifici e magici insieme, racconti di vita intersecati con la filosofia'. Ci anticipate qualcosa?

"Parliamo di argomenti come ad esempio 'musica e memoria' perchè si è scoperto che la musica va proprio a riattivare delle zone quasi semisconosciute del nostro cervello. E permettono di riaprire il 'baule' delle memoria nel caso si fosse chiuso. Già questo è un tema che apre la visione della vita", racconta Valentina Cenni. "In generale abbiamo cercato di andare oltre l'idea che la musica sia semplicemente qualcuno che si esibisce e qualcuno che paga un biglietto o si guarda lo spettacolo gratis. La musica è questione di convidisione, un linguaggio e anche il fondamento di come siamo fatti. Noi siamo vibrazione, secondo i fisici quantistici, e quindi siamo suono", osserva Stefano Bollani. "Abbiamo un'orchestra interiore meravigliosa che è bene tenere accordata", aggiunge Valentina Cenni.

Quali saranno gli ospiti con cui giocherete nella casa della musica e cavalcando quali onde musicali?

"Avremo molti ospiti - anticipano Stefano Bollani e Valentina Cenni - che vengono dalla musica classica, jazz, cantautori, attori che hanno velleità canore come Luigi Lo Cascio. Ci saranno Anastasio, Edoardo Bennato, Ornella Vanoni, Francesco De Gregori, Marisa Laurito, Checco Zalone, Vinicio Capossela, Irene Grandi..."

Un anno fa di questi tempi milioni di italiani cantavano sui balconi per esorcizzare uno dei momenti più drammatici degli ultimi decenni. La musica può avere un potere 'terapeutico' in momenti così difficili?

"La musica ha un potere terapeutico. Da sempre, da Pitagora e della notte dei tempi. La musica cura", spiega Valentina Cenni. E Stefano Bollani aggiunge: "Questa è una cosa che gli scienziati stanno scoprendo adesso e parlano di 'frequenze'. Ma Pitagora raccontava di canti di cure e di scale particolari che potevano far bene al nostro organismo"

Avete festeggiato i dieci anni insieme ormai. Un pregio e un difetto reciproco...

Valentina Cenni non ha dubbi: "Un pregio di Stefano è che è bello. Un difetto è che... è troppo bello"

Tocca a Pietro Bollani: "Il pregio di Valentina è che è sempre sincera. Il difetto è che è troppo bella"