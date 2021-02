Una sera al museo con Sabrina Donadel: social network come binocolo per ...

Una sera al museo accompagna i visitatori virtuali in un viaggio esclusivo nei più importanti musei di arte contemporanea, come il MAXXI di Roma, la GAMeC di Bergamo, la GAM di Torino, il Castello di Rivoli e il Museo del Novecento. Guide d’eccezione i direttori dei musei Sabrina Donadel crede che i musei possono e devono essere aperti in totale sicurezza. In questi lunghi mesi di attesa, l’esperta e conduttrice di Private Collection, per dare una boccata d’ossigeno a chi fa dell’arte nutrimento dell’anima, ha ideato il format Una sera al museo. Dopo aver pronunciato la parola d’ordine “Fiat Lux”, si sono riaccese le luci dei musei chiusi al pubblico, svelando mostre che pochissimi hanno avuto il privilegio di ammirare. Tra i ciceroni di queste visite esclusive Bartolomeo Pietromarchi, Lorenzo Giusti, Carolyn Christov-Bakargiev, Ilaria Bonacossa e Anna Maria Montaldo