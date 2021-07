2014 Salsomaggiore, al Bayer International Tennis Tournament un giovanissimo Berrettini già vincente

Eravamo nel 2014 e precisamente alla trentunesima edizione del Bayer International Tennis Tournament di Salsomaggiore dedicato alle promesse under 16 del tennis internazionale. E mai come in quell’epoca il torneo ha dimostrato, come peraltro successo altre volte, di essere una fucina di super talenti. Un giovane Matteo Berrettini, dimostrando talento, capacità e grinta aveva portato a caso il trofeo più prestigioso del torneo. E che dire della lungimiranza di Bayer, la potente multinazionale farmaceutica che da anni sostiene la manifestazione. “Il nostro juniores-sostiene Tino Aliani che con Luigi Cenci è l’anima e l’ideatore- del torneo è certamente una delle più belle manifestazioni tennistiche che si possano fare perchè chiama al confronto centinaia di ragazze e ragazzi ancora sconosciuti ma dai potenziali enormi che esprimono il tennis del futuro. E’ un torneo da intenditori perchè solo i sensibili al tennis capiscono quali sono quei giovani che hanno nel DNA la stoffa dei campioni. Da noi sono passati giocatori del calibro di Pennetta, Schiavone, e personaggi del calibro di Fognini, Sinner, Berrettini ,Musetti ( nel 2018). Dico da intenditori perchè, ad esempio un non vincente (era ancora troppo giovane) da noi fu Sinner che invece era un talento naturale. Così come il numero tre al mondo Zverev che, a Salsomaggiore, non riuscì ad emergere. Spesso non è così importante vincere ma esprimere numeri e potenziali di sviluppo.E a Bayer posso solo dire grazie perchè crede nello sport pulito, onesto, tecnicamente di valore. Un modello di riferimento per tanti giovani. L’azienda ha anche capito un altro aspetto profondo del torneo che è quello di essere una manifestazione cittadina e non un torneo da club. Qui i giovani possono davvero vivere la città, un po’ come nel campo della Formula Uno, il circuito di Montecarlo”. Ed allora insieme a Bayer, a tutti gli italiani, sportivi e non, che questo video sia bene augurante per domani per il nostro Matteo.