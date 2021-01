Drive Me Crazy 2, gran finale: Irene Saderini con Marco Aurelio Fontana

Milano, 6 gennaio 2021 – Lo scenario unico al mondo del golfo Dianese e la carica di simpatia e di follia dei protagonisti regalano un finale di stagione indimenticabile agli appassionati di motori con la sesta puntata di “Drive Me Crazy – Season 2”, serie tv condotta da Irene Saderini e prodotta da Red Bull Media House per Discovery Italia.

Il sesto e ultimo appuntamento, che andrà in onda venerdì 8 gennaio alle 22.15 sul canale Motor Trend (59 del DTT), coinvolgerà Marco Aurelio Fontana, campione di MTB XCO, che condurrà Irene Saderini attraverso sentieri impervi con una moto da enduro, per poi affrontare in MTB le vie del Golfo Dianese in Liguria, e in particolare il “salto nel blu”, un percorso in discesa mozzafiato con vista sul golfo.

“Mi piace la moto, mi fa stare bene. Il terreno ligure è insidioso per la moltitudine di sassi e quando è molto secco non è facile trovare grip. La prima parte è stata molto dura, ma nell’Enduro ci si aiuta e insieme, io e Irene, ce l’abbiamo fatta” - così ha commentato Fontana. La prima puntata aveva visto Tony Cairoli e Dorothea Wierer cimentarsi in una sfida a bordo di un kart cross con la spericolata Irene Saderini, mentre nei successivi due episodi Fabio Di Giannantonio aveva fatto da tutor alla conduttrice per testare una Honda CBR 1000, per poi competere con una moto da trial. Nella quarta puntata Massimiliano Piffaretti e la Saderini si erano confrontati al volante di due Lamborghini, prima sul Lago di Lugano e poi in pista a Pavia, non senza l’inevitabile tutorial di wakeboard.

Nel quinto episodio il vicecampione del Mondo di Moto3, Tony Arbolino, aveva gareggiato con Irene in una combattuta manche di motocross. Un altro venerdì da segnare in agenda, dunque, per tutti gli appassionati di motori, che potranno gustarsi ancora un episodio all’insegna di sfide al cardiopalma e di panorami da sogno, grazie alla puntata finale di “Drive Me Crazy – Season 2”. La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda. La stagione di “Drive Me Crazy 2” è supportata anche da Acer Italia.

Tiziana Ena, Marketing & PBU Manager Acer Italia afferma “Siamo lieti di annunciare che continua la partnership tecnologica con Red Bull Italia: i nostri Acer Swift 5 saranno infatti di supporto a Irene nel programma. Abbiamo scelto il notebook Acer Swift 5 proprio perché è estremamente leggero, sottile e sfoggia un elegante design: è il compagno ideale per Irene, attenta allo stile e sempre in movimento. Queste caratteristiche estetiche si abbinano perfettamente alle ottime prestazioni di Acer Swift 5 in grado così di accompagnare le sfide impossibili a due e quattro ruote della protagonista”.

Appuntamento dunque a venerdì 8 gennaio alle ore 22.15 per la sesta e ultima puntata di “Drive Me Crazy – Season 2” su Motor Trend (Canale 59 DTT), gran finale con lo scenario mozzafiato del golfo Dianese!