Tennis & Friends,Giorgio Meneschincheri sull'importanza di prevenzione e sport

L’importanza della prevenzione e dello sport, anche in questo periodo difficile per il Paese. Sono questi i messaggi che ha voluto rafforzare questo weekend la decima edizione di Tennis & Friends, l’evento annuale dedicato alla salute e al sociale. L’edizione di quest’anno, grazie anche al sostegno di partner come Intesa Sanpaolo, si tenuta per la prima volta in diretta streaming, con incontri, dibattiti ed esibizioni di tennis, live dal Foro Italico di Roma. “In questa edizione abbiamo constatato che la gente ha bisogno della prevenzione, e non ha paura di andare nelle strutture sanitari. In soli due giorni tutte le visite mediche che erano state messe a disposizione sono state prenotate, e ci è stato comunicato che molte altre persone si sono presentate spontaneamente nelle 18 strutture coinvolte” ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends, che ha poi lanciato un appello ai giovani: “Tutte le regole sul distanziamento sociale e la sanificazione vanno rispettate, perché gli stessi giovani possono influire sulle patologie dei più anziani. E nessuno è immune al COVID-19”.