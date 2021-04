Cure Covid: no a vitamina D, eparina e idrossiclorochina - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 27 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

No al passaporto vaccinale europeo, nuova campagna di Federazione Rinascimento Italia - Cure domiciliari, nel nuovo protocollo del Ministero rimane paracetamolo e vigile attesa. Proibite eparina ed idrossiclorochina, sconsigliate vitamine C e D, lattoferrina e quercitina – Recovery, nel piano di Draghi la sanità non sembra prioritaria - “Morti in strada per il covid”: le immagini diffuse nel mondo e riprese anche dal New York Post sono però false dato che si riferiscono agli effetti di una fuga di gas del 2020 – Variante indiana, Crisanti: “potrebbe sfuggire al vaccino” – Brescia, 80enne muore dopo vaccino Moderna – Oristano, aperta un’inchiesta sulla morte di un 70enne deceduto dopo il vaccino Astrazeneca - Studio su Nature: “ecco il superanticorpo efficace anche contro le varianti” – E la Pfizer studia la pillola contro i primi sintomi del Covid - Il dottor Risch: “molti vaccinati si ricontagiano in Uk” – Johnson&Johnson ammette possibili legami causali tra vaccino e trombosi – Un ricorso collettivo contro l’obbligo vaccinale per i sanitari – Napoli, infermieri e oss contagiati nel reparto di oncologia - Lo stato del West Virginia offre 100 dollari ai giovani che si vaccinano – Uno scatenato Michele Santoro torna in tv ospite di Lilli Gruber: “si parla solo di vaccini, l’informazione televisiva non racconta più la realtà, è solo comunicazione” – I numeri giustificano lo stato d’emergenza? - Maxi raduno a Sassari senza mascherina, intervento massiccio dei Carabinieri Forestali – Pregliasco: “mascherina anche in spiaggia, lanciamo la moda dell’abbronzatura che lascia il segno” – La Cina e l’espianto illegale degli organi