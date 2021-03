"Cure domiciliari, ancora troppa Tachipirina": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 19 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Cure domiciliari, si insiste con la tachipirina. Dottor Stramezzi: “non è purtroppo cambiata la mentalità” - Tutto pronto allo Spallanzani per la somministrazione degli anticorpi monoclonali - Astrazeneca, nuovo bugiardino non esclude la trombosi venosa cerebrale – Il medico Roy De Vita: “non possono bastare 48 ore all’Ema per compiere approfondimenti così delicati” - Astrazeneca continua a non passare in Svizzera: “azienda non ha dimostrato la bontà del suo vaccino” – In un video di Zainz lo scienziato Stefano Montanari spiega da dove arrivano i feti utilizzati nei vaccini - Ministro della salute tedesco: “neanche i vaccini fermeranno la pandemia” – Usa, picchi di casi negli Stati dove si è vaccinato di più - Israele, dopo la vaccinazione mortalità aumentata secondo i dati pubblicati su France Soir - Palombelli e Bassetti spingono in tv per l’obbligo vaccinale per i sanitari - Sardegna, Tar: “legittimo tampone all’ingresso, prevale diritto alla salute” - Fissata per il 14 aprile la data della causa civile dei 500 familiari delle vittime di Brescia e Bergamo – Vaia (Spallanzani): “riaprire sport e scuola”- Ristoranti che diventano mense fanno sparire il rischio del virus? - Il grande Reset passa anche dalla guerra psicologica?