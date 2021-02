L'origine del virus resta un mistero: il tg Vero Giornale

Rimane un giallo l’origine del virus, capo missione Oms: “improbabile salto dal pipistrello” – E se la prossima pandemia fosse informatica? La simulazione del World Economic Forum – Perugia, decine di casi di personale sanitario nonostante la vaccinazione – Anelli (Presidente Ordine Medici): “sanitari che non si vaccinano possono essere spostati in luoghi dove non incontrano pazienti” – Lecce, familiari pazienti non possono entrare, al contrario degli operatori di un set cinematografico - Cuba, arriva la vacanza con vaccino: sarà offerto gratis ai turisti – Manifestazione di Magnitudo Italia contro la nascita del governo Draghi: “siamo noi la vera opposizione” – Bar e ristoranti chiusi ma file e code all’Ikea – Manchester, poliziotto aggredisce ristoratore - Ansia, depressione, stress: sono gli adolescenti la categoria più a rischio per le restrizioni imposte dal covid