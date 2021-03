Lockdown, non ci sono prove che diminuiscano la mortalità: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 9 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Israele, la denuncia choc di un’attivista politica: “stanno creando un apartheid sanitario” - Nature smonta il lockdown: secondo un nuovo studio non ci sono prove che riduca la mortalità – Fusaro: "Un lockdown per ripartire": come è possibile che venga ancora accettato? - Roma, più che raddoppiati i casi di pubertà anticipata durante il lockdown - Il ministro Garavaglia chiude alle riaperture pasquali: “meglio d’estate” - Piemonte, dove si cura bene a domicilio crollano i ricoveri – Cure domiciliari, la risposta di un avvocato a Burioni: “chi non si adeguerà alla sentenza del Tar passerà dei brutti guai” – Calabria, il Tar riapre le scuole – “Vaccino-resistenza e nuovi virus”: ecco i rischi degli mRna secondo la ricercatrice Loretta Bolgan – Burioni scrive a Figliuolo: “sanitari che non si vaccinano devono essere trasferiti o cambiare lavoro” - LeMonde: “senegalesi restii a farsi vaccinare” - Salvini contro il passaporto vaccinale: “chi non vuole o chi ritiene di aspettare non va punito, né segregato, né messo all’indice” - La Cina lancia il passaporto vaccinale: sarà disponibile su WeChat! - Continua la censura su YouTube: ancora sospese le pubblicazioni sul canale 100 Giorni da Leoni – Crisi economica, arrivano gli organi di composizione della crisi: cosa succederà alle aziende in difficoltà? - Il grande reset in arrivo: "pianificato da tempo e annunciato a Davos"