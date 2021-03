Morta dopo il vaccino, tutto ancora da chiarire: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 22 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Morte Annamaria Mantile, il fratello Antonio: “accertamenti ancora in corso, c’è stata una reazione sistemica dopo il vaccino” - Napoli, 50% di rifiuti del vaccino Astrazeneca – Georgia, muore infermiera di 27 anni mezzora dopo aver fatto il vaccino - Massimo Mazzucco documenta un nuovo caso di disinformazione sul verdetto dell’Ema relativo al vaccino Astrazeneca – British Medical Journal: “vaccinati Astrazeneca hanno portato all’aumento della curva dei contagi nei 7-10 giorni seguenti” – Israele, quello che non torna sui numeri della mortalità dopo l’avvio delle vaccinazioni - Nuovo studio conferma relazione tra carenza di Vitamina D ed effetti più gravi del Covid - Hanno chiuso le scuole senza motivo: nuova ricerca smonta tutta la narrazione delle chiusure - Serenella, mamma di un bambino speciale: “tempi biblici nella sanità pubblica, abbiamo trovato più cuore nella sanità privata” – Proteste in tutto il mondo contro le restrizioni – A Torino bellissimo intervento di Ugo Mattei su diritti, libertà e Costituzione - Tanzania, folla di persone ai funerali di Magufuli - Fabi: “a giugno rischio default per 2,7 milioni di famiglie e imprese” - Il grande reset passa anche dal pensiero unico e dal controllo dei principali mezzi di comunicazione