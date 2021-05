Obbligo sanitari passa al Senato senza modifiche - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 13 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Senato approva dl Covid: immutato l’obbligo vaccinale per i sanitari. Ora passa alla Camera - Il senatore Zaffini (Fdi): "norma punitiva per i sanitari, Stato esposto a pioggia di ricorsi" - Scudo penale per i sanitari durante l’ondata covid: punibili solo con colpa grave – Usa, aziende responsabili in caso di danni dalle vaccinazioni – Le inquietanti rivelazioni del microbiologo Sucharit Bhakdi - Il Cdc Usa conferma: sviluppo test PCR con cicli superiori a 28 è inattendibile – Bayer condannata per i danni causati ad un medico da un farmaco anticolesterolo – Il professor Gervasoni sulla perquisizione subita: “nessun insulto a Mattarella, solo critiche. Un precedente pericoloso” - Presidente Eurispes: “a rischio la tenuta sociale con la crisi economica in atto” – Banche limitano i bancomat: sempre di meno e sempre più costosi i prelievi - L’avvocato Marco Mori: “crisi dura, ma nessuno chiede di creare moneta”