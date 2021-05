Obbligo vaccino per i sanitari, arriva il ricorso al Tar - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 31 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Massimo Mazzucco a Pregliasco: “lei si curerebbe con tachipirina e vigile attesa?” - Ricorso al Tar contro l’obbligo vaccinale per i sanitari, l’avvocato Granara: “insostenibile anche da un punto di vista logico” – Sileri: “vaccino per fascia 12-15 anni non sarà obbligatorio” - Lazio annuncia di aver “recuperato” alla vaccinazione 131.066 assistiti nella fascia 60-69 anni – Giovanna Botteri in collegamento con Mara Venier: “qui in Cina tutto riaperto e manca chi si vaccina” – Per l’Oms l’esitazione vaccinale è una delle 10 minacce per la salute globale - Sicilia, porta un anziano e vinci un vaccino - Donna senza mascherina, caos in aereo – Lecco, muore dopo il vaccino un ingegnere di 52 anni – Arona, 42enne muore mezzora dopo la vaccinazione - Morte Zelia Guzzo dopo il vaccino Astrazeneca: “nessuna correlazione” - “Vaccini inutili e non sicuri”, centinaia di medici di tutto il mondo scrivono all’Ema: ecco i camici bianchi di “Covid Ethics” – Vaccini magnetizzati? La spiegazione di Stefano Montanari a Canale Italia – Daily Mail, pubblica un documento esclusivo: “Covid-19 non ha un antenato naturale credibile, creato da scienziati cinesi” - Fauci nel 2012: “si può causare una pandemia facendo ricerca sui virus” - Londra, grandissima adesione alla manifestazione contro restrizioni e gestione covid-19 – Zwönitz, grande festival per mettere fine al Covid - Monsignor Viganò, il potere se dovessero fallire altri espedienti potrebbe annunciare “un attacco alieno, sul quale già alcuni nostri amici iniziano ad aprire la famosa Finestra di Overton: cosa più degli extraterrestri può essere considerato nemico invisibile?” - Studio Bankitalia, Covid-19 farà crollare le nascite – Crollo nascite in Cina, regime permette alle famiglie di avere un terzo figlio – Giancarlo Marcotti: “dopo il grande reset, quale umanità rimarrà?”