Paragone replica a VERO GIORNALE: "contrario ad obbligo per sanitari" - IL TG

VERO GIORNALE, edizione 8 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Tg Rai del 1970 raccontava di un’influenza che aveva colto impreparata l’Italia: "meglio prevenire che reprimere" – Paragone risponde a Vero Giornale: “contrario all’obbligo vaccinale per i sanitari” – Corte Strasburgo, vaccino obbligatorio può essere necessario nelle democrazie - L’avvocato francese Grégor Puppinck scopre i legami tra Corte di giustizia europea e Gates-Soros - Usa, più vanno avanti le vaccinazione e più i casi continuano ad aumentare - Savona, 75enne muore il giorno dopo la vaccinazione con Pfizer, aperta un’inchiesta – Fucecchio, nominato esperto di vaccini per chiarire la morte dell’uomo morto sei ore dopo aver fatto il vaccino - Vaccini anti-covid, le conclusioni sui rischi di Loretta Bolgan – Studio Aifa-Iss, ridimensiona la terapia del plasma - Padre No Mask, Comune gli impedisce di portare i figli a scuola – Sono un centinaio i genitori che hanno querelato Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano - Milano, studenti occupano il liceo contro la Dad – Il 20% delle palestre pronte a riaprire nonostante i divieti