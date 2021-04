Prima li obbliga, poi li tratta da "furbetti": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 9 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Prima li obbliga a vaccinarsi, poi la ramanzina in conferenza stampa sui giovani che passano avanti: le parole di Draghi in conferenza stampa - Grande successo per il gruppo su Facebook dei sanitari ribelli che non vogliono vaccinarsi: 18.000 aderenti ed una manifestazione a Roma in programma – Barbara Balanzoni: “e se un medico demansionato perché non si vaccina venisse sostituito dai peggiori, cosa accadrebbe?” - La sentenza Cedu sull’obbligo di vaccino non riguarda gli adulti né tanto meno farmaci sperimentali - Casi di trombosi anche con vaccino J&J, Ema avvia indagine - Dott. Parisio Di Giovanni: “ecco le morti invisibili del covid” – Bergamo, indagato Ranieri Guerra, secondo i pm non avrebbe detto la verità quando venne ascoltato come testimone. La replica: “incredulo” – L’Ue non divulga ad un giornalista i documenti su come l’Italia si era preparata alla pandemia – Studio su Nutrient: vitamina D riduce mortalità di Covid - Nuovo studio conferma, con più sole Covid meno offensivo: un’altra smentita per chi fa stare le persone in casa - Bando cointaner, l’interpretazione di Pierluigi Peluffo: “serviranno per l’emergenza economica, come gli hotel per i migranti” – Video di un cittadino durante un controllo: “non sono tenuto a dirvi dove vado” – Barista ribelle alla polizia municipale: “il mio locale rimane aperto”