Una pandemia è per sempre: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 20 aprile 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Draghi: “ non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima” – Pregliasco: “virus sarà endemico, pensiamo alla vaccinazione 2022” - Il pass per viaggiare tra le regioni potrebbe essere inizialmente solo un’autocertificazione - Alto Adige anticipa il green pass: si entra al ristorante solo se vaccinati, guariti o tamponati – Sarà riesumato il corpo del professore di musica deceduto dopo il vaccino Astrazeneca - Obbligo sanitari, Filippo Anelli in commissione al Senato: “chiarire natura, meccanismo, ruoli e responsabilità del decreto” – Ausl Romagna, il 10% di sanitari non vaccinati - I media lanciano il vaccino CureVac: “migliore di Pfizer e Moderna” – Come previsto l’Ema sblocca il vaccino Johnson&Johnson – Palombelli a Rtl: “il mio dentista dopo due dosi di Pfizer non ha gli anticorpi” - 800.000 cittadini di Berlino che hanno ricevuto l’invito a vaccinarsi non lo hanno ancora fatto - Quando la Regione Veneto, ad agosto sollevava il problema del conteggio corretto dei morti Covid – Silvana De Mari: “ci hanno reso immunodepressi per legge” – I veri dati della Svezia: il suo modello ha sconfitto quello dei lockdown - Dopo il Covid italiani sempre più impauriti: 6 milioni temono tutto – Tutti a trovare Rosanna, la commerciante di Chivasso che non ha mai chiuso