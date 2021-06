Vaccini e fenomeno Ade: "studi incompleti" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 1 giugno 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Zangrillo a L’Aria Che Tira: “portare la mascherina da soli è da malattia psichiatrica” - Vaccini e rischio effetto Ade, Loretta Bolgan: “carenza di studi nonostante le richieste degli enti regolatori” – Talco cancerogeno, Johnson&Johnson dovrà risarcire le donne che hanno sviluppato un cancro alle ovaia con 2,1 miliardi di dollari - Arona, disposta l’autopsia sulla morte di Andrea Pirali morto subito dopo la vaccinazione Pfizer - Il costituzionalista Felice Giuffrè: “nel nostro ordinamento la vaccinazione obbligatoria è legittima” – Ragusa, sospesi 30 sanitari che non hanno fatto il vaccino - Boccia (Pd): “vaccino va reso obbligatorio, in troppi non lo fanno” “Prepariamoci ad un autunno con nuove restrizioni”, l’analisi del giornalista indipendente Davide Zedda - Vaccini facoltativi e mascherine superate in molti stati: ecco cosa sta accadendo negli Usa – Palm Beach, parrucchiera non fa entrare i clienti vaccinati - L’Oms ha approvato il vaccino Sinovac – India, casi continuano a scendere - Confermato, il sole distrugge il virus - Origine Virus, Clementi: “non arriva da animali” – Non regge il paragone tra Covid e Spagnola - 5G, nel decreto semplificazione taglio ai tempi per l’installazione delle antenne - Autostrade tornano allo Stato