"Virus, si rischia il potenziamento della malattia": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 15 aprile 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Rapporto Aifa riconosce quattro decessi legati al vaccino Astrazeneca – 46.237 le reazioni avverse, il 7,1% con conseguenze gravi: la maggior parte riguarda il vaccino Pfizer (81%) - Morte Stefano Paternò, campioni inviati in Olanda per indagare sulla morte del sottufficiale - La ricercatrice Loretta Bolgan: “vaccino può riattivare virus e potenziare il Covid” – Abruzzo, sanitaria 54enne muore poco dopo essere stata vaccinata - Obbligo vaccinale per i sanitari, l’avvocato Monica Seri spiega la procedura da seguire – Boom di vaccinazioni in India ed allo stesso tempo crescita esponenziale di casi di positività – Anomalie anche in Cile - 35 milioni di pazienti non covid hanno avuto problemi nell’ottenere prestazioni sanitarie – Cosa sta accadendo in Germania? Domani manifestazione contro le nuove restrizioni - Caso Guerra-Oms, ulteriori retroscena pubblicati dall’Agi: sparì il riferimento all’Italia impreparata - Dissidenti toscani provano ad entrare senza mascherina nel centro commerciale