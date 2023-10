Collaborazione ufficiale tra Fabrizio Corona e David Di Vita

Fabrizio Corona ha insiaturato una collaborazione con David Di Vita, dell'azienda ArteVita Concept, conosciuto quest'estate da Fabrizio in Costa Smeralda in occasione delle vacanze del noto personaggio. In quest'occasione è nata una collaborazione tra Fabrizio Corona e ArteVita Concept, azienda che si occupa di interior design, progettazione interni, restyling ville top luxury.

Appassionato di decorazioni d’interni, David sfrutta la crescente domanda nel settore delle ristrutturazioni per fondare la sua nuova società in Sardegna, dove si trasferisce per ricongiungersi agli affetti familiari. Il fondatore di ArteVita ha maturato competenze e know-how nel settore grazie ad anni di esperienza internazionale in Germania, Francia e Lussemburgo, per poi stabilizzarsi nell’isola italiana dove ha trasferito tutti gli strumenti più all’avanguardia conosciuti nei suoi lavori in Europa.

ArteVita offre servizi che spaziano dalle tinteggiature di interni ed esterni, alle lavorazioni in cartongesso, alle decorazioni d’eccellenza. Ma il vero punto di forza di David e del suo team è il rivestimento in resina e in materiali pregiati, lavorazione che lo ha portato a contraddistinguersi dai concorrenti e ad inserirsi nel settore come top player nel restyling delle ville di lusso.

Di Vita, infatti, opera per rinomati personaggi dell’imprenditoria e del mondo dello spettacolo e da quest’estate ha iniziato una nuova collaborazione con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ha scelto proprio lui per i lavori di ristrutturazione del suo loft a Milano. David sa sicuramente come soddisfare i desideri dei clienti dal momento che è riuscito a convincere anche Corona, che come ben sappiamo non è il tipo che si accontenta facilmente."