Cone by Mirko Negri in Sardegna o Papeete Beach a MiMa? L'estate '22 balla!

Cosa succede nell'estate '22, decisamente bollente per temperature e divertimento? A qualcuno può sembrare impossibile, ma piace il divertimento scatenato... ma sano. “Nelle discoteche soprattutto, funzionano artisti ‘puliti’, in grado di intrattenere e stare sul palco in modo ‘positivo’”. è il ragionamento di Astrit Kurtaim, che, con la sua agenzia Infinity Management, organizza i club tour di stelle del pop come Elettra Lamborghini, Ana Mena, Tananai, Mr Rain, Riki o Gemelli Diversi. La sua agenzia collabora anche con Sunny Hill, il festival organizzato a Tirana, da Dua Lipa e suo padre. Tra gli altri Infinity Management porta sul palco, in Albania, la popstar Fedez.

E che succede alla Praja di Gallipoli (LE)? E' tra i luoghi simbolo del divertimento in Salento, ovvero in tutta Italia. Gestita da Musicaeparole, continua a puntare ogni notte su ospiti di livello internazionale, vedi super star come Bob Sinclar, le citate Ana Mena o Elettra Lamborghini e dj techno come Marco Carola. Quest’anno c’è pure una novità: oltre ad essere aperta tutte le sere (ben 60 di fila), fa muovere a tempo anche ogni pomeriggio, dalle 18 alle 21:30. Perché fare quattro salti in pista all'ora dell'aperitivo, dopo una giornata di sole sulla spiaggia di Baia Verde, è sempre rilassante.

Dal Salento alla Riviera Romagnola. Ecco Papeete Beach, simbolo di sole, mare e divertimento a Milano Marittima (RA). Piatto di punta sono i beach party scatenati, quelli di cui in Italia è stato in fin dei conti il precursore. Ma prima di ogni cosa il Papeete è una spiaggia per tutta la famiglia, pensata e organizzata per che ha voglia di oziare sotto il sole. I servizi sono all'altezza delle aspettative dei più esigenti e di un pubblico vasto, da 0 a 99 anni. E lo stile va sempre a braccetto con la qualità. E che dire di Villapapeete? Quest’estate, oltre ai party storici, ha schierato in console stelle della house come Klingande o Vida Loca... ogni party inizia con un aperitivo a bordo piscina che diventa cena spettacolo...

E che succede in Sicilia? Domina e The Beach Luxury Club puntano sul lusso accessibile, su proposte in grado di unire l'eccellenze culinarie e la possibilità di bersi un semplice spritz. Succede a Santa Flavia (Palermo), dove The Beach ha aperto dopo il successo di Sharm. Tutto ciò avviene mentre sul palco si alternano gli show internazionali di 10 artisti. E, come in Egitto, anche questo nuovo spazio nasce come proposta che si aggiunge a ciò che propongono i resort Domina. "I numeri sono importanti, con ospiti che arrivano da tutto il mondo", è la sintesi di Manuel Dallori, Corporate Director di Domina e creatore di The Beach.

E’ un successo travolgente anche quello che sta marchiando a fuoco l’estate di Circo Nero Italia. I suoi performer, coordinati da Duccio Cantini, in questa calda estate sono scatenati. Soprattutto ad agosto, quando, con la loro bravura, la loro creatività e la loro unicità danno energia a decine di spazi ed eventi in Italia e non solo. "Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", è la promessa di Cantini. Sardegna, Calabria, Campania, Toscana: i party nei top club si susseguono.

Tra le proposte destinate a chi vive in città o provincia, fa capolino lo storico #Costez, a Telgate, in provincia di Bergamo. A due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere weekend scatenati. Il mood della nuova stazione è come una delle canzoni simbolo dei Daft Punk: "Harder, better, faster, stronger". Ovvero più forte, meglio, più veloce, ancora più forte. E le sale in cui ballare sono addirittura tre: Gold Room, Green Room e Red Room, ognuna con un sound unico e speciale, tutto da vivere.

A segnare la rinascita artistica e musicale di questa estate 2022 non ci sono solo dj set scatenati. Ci si può emozionare anche con concerti di formazioni scatenate come la Al-B.Band di Alberto Salaorni. Specializzati in dinner show che fanno cantare e ballare il pubblico, puntano da tempo su una collaudata formula di successi senza tempo: con loro è possibile ritrovasi a cantare “Good Times” degli Chic e subito dopo “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti. Ciò che tiene assieme il tutto è un ritmo scatenato.

Chiudiamo con la Sardegna, dove dopo 12 anni torna Mirko Negri, uno dei creatori dello stile italiano di divertimento, quella Dolce Vita che il mondo ci invidia. “Cone Club, il nuovo spazio a Baja Sardinia di cui sono consulente strategico, nasce per mettere insieme relax, sole, cucina d'alto livello”, spiega. “Per il lusso è un grande momento. Dopo tanti anni, l’unicità del luogo in cui questo club sorge mi ha spinto a tornare qui”. Ma non sarà la sua unica tappa. A Venezia, a settembre, presenta un evento che unisce il meglio del meglio: la Biennale d'Arte, il Premio Campiello e, ovviamente, il Festival del Cinema. Palazzo Donà dalle Rose, la location, parla da sola: molte scene di The New Pope, la serie di Paolo Sorrentino, sono state girate qui.