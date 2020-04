COOL PRO: PER ELIMINARE COULOTTE DE CHEVAL

Cool Pro arriva dagli Stati Uniti d’America e rimuove, senza chirurgia, la coulotte de cheval, ovvero il grasso a livello del trocantere, attraverso un processo noto con il nome di criolipolisi, causando la distruzione delle cellule adipose tramite il freddo (- 13°).

Con un solo trattamento Cool Pro riduce dal 20 al 27% le cellule adipose.

No down time: la seduta Cool Pro dura circa 1 ora e 15 minuti e permette non solo di eliminare la coulotte de cheval ma anche di definire il profilo corporeo, con diminuzione in cm della circonferenza dell’area trattata.

IN COSA CONSISTE LA NUOVA TECNOLOGIA:

CoolSculpting è una procedura completamente personalizzabile con molti pazienti che scelgono di trattare più aree del loro corpo in un unico appuntamento.

Durante la tua consulenza iniziale presso la famosa clinica Dvora, avrai consigli su gli applicatori e il numero di sessioni di trattamento che ti daranno risultati superiori e duraturi.

COSA POSSO ASPETTARMI DAL MIO RECUPERO DI RAFFREDDAMENTO?

Come procedura non chirurgica e non invasiva, non sono necessari tempi di inattività per il recupero una volta completate le sessioni di CoolSculpting.

La maggior parte dei pazienti può immediatamente tornare alle normali attività quotidiane non appena escono dal nostro ufficio.

Seguendo la procedura, gli effetti collaterali tipici possono includere lividi leggeri, arrossamenti, indolenzimento o intorpidimento nelle aree di trattamento; tuttavia, questi sintomi sono generalmente lievi e dovrebbero risolversi in poche ore e alcuni giorni a seconda dell'area e dell'estensione del trattamento.

COSA ASPETTARSI DAI TUOI RISULTATI COOLSCULPTING?

I risultati del trattamento CoolSculpting diventeranno evidenti nel tempo mentre il tuo corpo metabolizza per eliminare le cellule adipose distrutte.

Mentre alcuni pazienti inizieranno a vedere un miglioramento delle loro aree trattate in meno di tre settimane, i risultati più drammatici possono di solito essere osservati tra uno e tre mesi dopo la procedura.

In alcuni casi, saranno necessari due o più trattamenti nella stessa area per ottenere risultati ottimali.Una volta che le cellule adipose sono state eliminate naturalmente dal tuo corpo, non torneranno nell'area trattata.

I risultati di CoolSculpting sono di lunga durata; tuttavia, eventuali future fluttuazioni del peso avranno un effetto sulle rimanenti cellule adipose non trattate del corpo.

Per garantire che la nuova forma modellata del tuo corpo rimanga, è fondamentale che i pazienti mantengano uno stile di vita sano e attivo.

La riduzione del grasso mirata non deve essere impossibile.

Se le aree problematiche ostinate ostacolano il raggiungimento della figura ideale, CoolSculpting può indirizzare direttamente il grasso indesiderato puoi eliminarlo senza interventi chirurgici.

A Milano, se sei pronto a scoprire come CoolSculpting può aiutarti a eliminare definitivamente il grasso, contatta la nostra clinica Dvora al 02.5469593!