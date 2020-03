CORONAVIRUS, FITTO-FIDANZA: 'BENE GOVERNO, MA ORA STOP MES'

"Lo stanziamento da 25 miliardi annunciato dal premier Conte e dal ministro Gualtieri è un passo nella giusta direzione e si avvicina opportunamente ai 30 miliardi invocati a più riprese da Giorgia Meloni nei tanti appelli pubblici e negli incontri tra governo e opposizioni". Lo affermano il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo Ecr, e Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. "Ora -aggiungono- ci attendiamo un'azione vigorosa nei confronti dell'Ue da cui ci attendiamo, oltre alle dichiarazioni di vicinanza, misure concrete per fronteggiare l'emergenza e sostenere il tessuto produttivo. Alla flessibilità sul patto di stabilità e sugli aiuti di Stato, va aggiunta la richiesta di poter utilizzare i fondi strutturali 2014-2020 non ancora spesi senza vincoli di cofinanziamento: una misura che potrebbe liberare fino a ulteriori 49 miliardi di Euro". "E ancora un piano straordinario di sostegno agli investimenti e una modifica alle regole di ingaggio della Bce sui crediti deteriorati, per consentire al sistema bancario di sostenere famiglie e imprese in un momento di grave mancanza di liquidità. Infine, va riposta nel cassetto la riforma del Mes: nuove procedure draconiane sulla ristrutturazione del debito nazionale, a maggior ragione in una fase in cui le casse statali saranno chiamate ad uno sforzo senza precedenti per il coronavirus, sono -concludono Fitto e Fidanza- una richiesta offensiva e inaccettabile".