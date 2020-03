Coronavirus Toscana, rimodulazione trasporti. Ceccarelli: “Garantita mobilità"

Alla luce delle previsioni contenute nel Dpcm del 22 Marzo, per l’emergenza Coronavirus, da domani, mercoledì 25 marzo, sarà attuata una nuova e ulteriore rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico regionale. Come già espresso nell'ordinanza n.11 del 13 marzo firmata dal presidente Enrico Rossi, la Regione Toscana conferma la richiesta alle Aziende di trasporto di garantire i servizi necessari per la mobilità dei lavoratori impegnati in servizi essenziali, in particolare negli ospedali, per tutti i turni di lavoro. “In queste settimane – spiega l’assessore Ceccarelli – il tavolo di lavoro composta da rappresentanti delle aziende e tecnici regionali ha permesso di risolvere molte criticità segnalate dagli utenti in questa situazione a dir poco eccezionale. Il monitoraggio continuo del servizio ha portato a correttivi introdotti giorno per giorno, quasi in tempo reale, grazie ad un rapporto di grande collaborazione che si è instaurato con i pendolari, con i quali dialoghiamo attraverso i più vari canali attraverso tutti i canali”. “Il tavolo – aggiunge l’assessore – continuerà a portare avanti la propria attività, disponibile ad accogliere suggerimenti per assicurare ai lavoratori dei servizio essenziali una mobilità quanto più adeguata possibile alle loro esigenze”. La nuova programmazione dei servizi di trasporto su ferro sarà pubblicata sul sito web di Trenitalia a partire da oggi, martedì 24 marzo, e sarà costantemente aggiornata con le eventuali future modifiche. “Consiglio per questo a tutti – conclude l’assessore Ceccarelli – di verificare sempre on line o sulle App con aggiornamenti in tempo reale gli orari dei treni prima di andare in stazione”. Anche per quanto concerne il tpl su gomma e i servizi di continuità territoriale per l’Arcipelago toscano, saranno le aziende, attraverso i loro strumenti consueti, a comunicare agli utenti la nuova programmazione di dettaglio. Intanto il Gruppo FS Italiane, in coordinamento con la Protezione Civile, offre ai medici volontari selezionati per la task force “Medici per COVID”, a supporto delle strutture sanitarie in difficoltà nel Nord Italia, la possibilità di raggiungere gratuitamente le regioni maggiormente colpite dall’epidemia a bordo dei treni di Trenitalia. Il biglietto gratuito può essere prenotato attraverso il sito web trenitalia.com e l’App di Trenitalia, indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all’Albo dei medici. A bordo treno al personale è necessario esibire, oltre al biglietto, il documento d’identità e il tesserino o altro documento che attesti l’iscrizione all’Albo dei medici. La prenotazione può essere cambiata un numero illimitato di volte prima della partenza del treno attraverso gli stessi canali di acquisto. L’opzione “Medici Covid-19” è valida durante tutto il periodo dell’emergenza per i viaggi della task force “Medici per COVID”. FS Italiane ha messo in campo, sulla base delle direttive emanate dal Governo, un articolato e concreto piano di interventi per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19.