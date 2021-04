"Covid, quanti morti vaccinati? Indicarlo nel bollettino giornaliero"

Covid, nel bollettino specificare alla voce "deceduti" quanti avevano ricevuto il vaccino. La proposta della Fondazione L. Einaudi.

Nel bollettino giornaliero dei casi Covid in Italia va indicato quanti, nel numero dei deceduti, avevano ricevuto il vaccino, come ulteriore dato specifico. Così la Fondazione Luigi Einaudi, per il tramite del suo comitato scientifico, ha rivolto formale richiesta affinché vengano implementate le informazioni fornite quotidianamente sulla situazione nel paese. La richiesta è stata inviata a Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per conoscenza al premier Draghi, al ministro della Salute Speranza, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 Figliuolo e al Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli, dal presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, insieme al vice presidente Giacalone e ai professori Carlo Alberto Carnevale Maffè e Riccardo Puglisi.



"La diffusione di questa ulteriore informazione", si legge nella lettera, "andrebbe a costituire un elemento certamente incentivante e di persuasione a favore del ricorso da parte dei cittadini al vaccino anti-covid. La possibilità di contribuire a tranquillizzare la popolazione attraverso una comunicazione dei dati sempre più limpida e completa risponde in pieno all’aforisma 'conoscere per deliberare' che tanto contraddistinse il pensiero di Luigi Einaudi, ma soprattutto al sostegno delle riaperture in atto".

"Da un mero punto di vista procedurale, l’individuazione ed espunzione di questo dato non dovrebbe arrecare peculiari difficoltà al sistema di rilevamento in uso" concludono gli autori della lettera.