Aggressione con motosega. Sfiorata la tragedia in un bar con 100 negazionisti

Il Coronavirus continua a fare vittime, in Italia sono oltre 100 mila, ma nonostante questo c'è ancora chi è scettico sulla pandemia, si tratta dei negazionisti. Si moltiplicano i casi di disobbedienza in tutto il Paese. Ma l'episodio avvenuto in un bar di Cagliari è sicuramente tra i più particolari e solo per poco non è finito in tragedia. Un centinaio di persone si sono accalcate fuori e dentro il locale, senza mascherine né distanziamento. All'arrivo della polizia, uno di loro, un agricoltore di 40 anni, è andato nel bagagliaio della sua auto e ha preso una motosega. Come gesto di sfida l'ha poi accesa in direzione degli agenti.

I militari sono riusciti però a disarmarlo e denunciarlo. Stessa sorte per il proprietario del locale. Ma non solo in Sardegna. In quasi tutta Italia vengono segnalate situazioni di non rispetto delle norme anti Covid che vengono punite con multe da parte delle forze dell'ordine, le quali invitano la popolazione a denunciare episodi simili. Una festa con 40 persone senza mascherina si è svolta a Varese, mentre a Viareggio sono stati segnalati diversi locali che, pur essendo in zona rossa, servivano aperitivi nei tavolini all'esterno. Multati.