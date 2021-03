Borghese col Covid racconta la quarantena dal 'bunker'.Luca Zingaretti guarito

Alessandro Borghese col Covid, parla dal "bunker": "La febbre è passata ma sono a pezzi"

Alessandro Borghese ha contratto il Covid, e sui social il celebre e amato cuoco-conduttore televisivo racconta ai suoi followers, in una sorta di diario della malattia, la quarantena e i sintomi. Nelle Instagram stories dice: "Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid". Poi ancora: "Niente febbre... che dire... sono tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira..."

"Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo - afferma lo chef - perché dovrò sostituirmi i reni...non so più come posarmi sul letto...mi giro e mi rigiro...ma...a prescindere da questo, ragazzi, sono anche piuttosto fortunato...quindi...va bene così", conclude salutando.

La rivelazione arriva dopo qualche giorno. Ieri raccontava "Oggi è il quarto giorno. Sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima, però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo. Da qua dentro non si esce per i prossimi 4 o 5 giorni e facciamocene una ragione. Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana… tutto quello che c’è".

Luca Zingaretti torna a casa dopo le cure: "Grazie a tutti"

"Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare". Il messaggio arriva, ancora una volta, dalle Instagram stories. Sul suo profilo l'attore ha postato una foto che lo ritrae di spalle sul letto dell'ospedale, circondato da valigie e borsoni. Così Luca Zingaretti, reduce dal successo dell'ultimo episodio del Commissario Montalbano- Il metodo Catalanotti, sembra aver dato conferma all'indiscrezione, mai smentita né confermata, trapelata nei giorni scorsi, sulla sua positività al Covid e il successivo ricovero.