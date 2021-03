Bill Gates, l'ambientalista Vandana Shiva: "Filantropo? No, vuole il potere"

"I cosiddetti filantropi, in particolare Bill Gates, stanno prendendo sempre più potere in ogni ambito delle nostre vite, compreso quello dell'agricoltura e del nostro cibo, minacciando semi, terra e biodiversità. Ma non solo. Nell'epoca del capitalismo della sorveglianza a rischio sono tutti i nostri principali diritti, compresi quelli alla salute, alla libertà, al futuro...". Parla l'ambientalista indiana Vandana Shiva.