Bollettino Coronavirus 27 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 27 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 87.940 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 29.575 di ieri (giorno post-festivo) e, soprattutto, i 99.848 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 554.526 (ieri 182.675) con un tasso di positivita' che scende dal 16,2% al 15,9%. I decessi sono 186 (ieri 146): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.113. Le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -7), con 34 ingressi del giorno, e scendono a 394 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 173 in meno (ieri +278), 10.155 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Bollettino Covid Lombardia 27 aprile 2022

A fronte di 94.678 tamponi effettuati, sono 13.110 i nuovi positivi (13,8%) in Lombardia oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-2), mentre i pazienti nei reparti ordinari sono 1.251 (+36). Si registrano 26 nuovi decessi. A Milano e provincia i nuovi casi sono 3.881 nuovi casi di cui 1.491 a Milano città.

Bollettino Covid Campania 27 aprile 2022

Boom di nuovi casi in Campania, sono 10.785 nelle ultime 24 ore su 50.908 test effettuati (42.773 antigenici e 8.135 molecolari). Il rapporto tra positivi e tamponi scende dal 22,5% al 21,2%. Nel bollettino indicati anche 4 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto nei giorni precedenti ma registrato soltanto ieri. Infine, nel report sono indicati 751 ricoverati nei reparti ordinari Covid e 40 pazienti in terapia intensiva.

Bollettino Covid Veneto 27 aprile 2022

Sono 9.666 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, per un totale di 1.649.773 casi da inizio pandemia. Si registrano 17 morti, dato che porta il bilancio dei decessi a 14.424. Negli ospedali veneti sono ricoverate 632 persone in area medica e 18 in terapia intensiva, mentre negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 114.

Bollettino Covid Lazio 27 aprile 2022

Oggi nel Lazio su 8.687 tamponi molecolari e 50.900 tamponi antigenici per un totale di 59.587 tamponi, si registrano 8.692 nuovi casi positivi (+5.296). I casi a Roma città sono a quota 3.873. Il rapporto tra positivi e tamponi torna a diminuire, è al 14,5% contro il 17,3% di ieri. Sono 23 i decessi (+7). Calano oggi i ricoveri (-4), mentre rimangono 66 i posti letto occupati in terapia intensiva.

Bollettino Covid Puglia 27 aprile 2022

Sono 24 le persone morte nelle ultime 24 ore in Puglia per Coronavirus mentre sono 8.030 (oltre il doppio rispetto a ieri) i nuovi casi di contagi, il 21,3% dei 37.593 test giornalieri registrati (ieri l'incidenza era al 16% e i morti erano stati 4). Delle 105.409 persone attualmente positive, 568 sono ricoverate in area non critica (-12) e 28 in terapia intensiva (-1).

Leggi anche: