Coronavirus,Bassetti:"L'idrossiclorochina non funziona.Su Trump usata eparina"

Il Coronavirus spaventa. Il numero dei contagiati è in continuo aumento e gli ospedali sono vicini al collasso. Ma finchè non ci sarà un vaccino con il Covid bisognerà conviverci, grazie all'utilizzo di alcuni medicinali che possono aiutare a sconfiggere la malattia. A fare chiarezza sul tema ci pensa il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. "Bisogna stare attenti - spiega Bassetti al Giornale - lo studio “Recovery” dice che il cortisone ha un beneficio nelle forme gravi, in quelle dove il paziente ha la polmonite e un deficit di ossigeno. In questo caso funziona. Nei casi medio-lievi il cortisone potrebbe anche non essere la risposta corretta. Il problema è avere protocolli condivisi. Sapere cioè cosa fare quando un paziente ha la febbre, quando ha anche tosse e sintomi respiratori, se ha una grave (ma ancora non gravissima) insufficienza respiratoria, a chi posso dare l’eparina e a chi no. Sono tutte cose che sarebbe bene fossero in un protocollo nazionale".

"Per l'uso del Remdesivir, invece, ci sono criteri molto chiari definiti dall’Aifa. Va usato solo se i sintomi hanno un esordio da meno di dieci giorni ed è quello che facciamo anche noi seguendo i criteri dell’Aifa. Bassetti spiega la terapia adottata per Trump: "Hanno usato una cura sperimentale che attualmente non è in commercio, l’anticorpo monoclonale Regeneron, e che probabilmente ha dato buoni risultati. Ci sono dati preliminari che dicono che questo anticorpo potrebbe funzionare. Bisogna aspettare la conclusione dello studio: una volta che ci sarà, potremo dire qualcosa di più. Indubbiamente però uno degli anticorpi monoclonali in studio sembra essere promettente. È probabile che Trump abbia avuto una forma non troppo grave, ma è anche vero che per curarlo sono stati utilizzati il Remdesivir, l’eparina e l’anticorpo monoclonale".