Covid, ospedali, guadagni sui ricoveri... Le autorità smentiscano Bertolaso

Guido Bertolaso, che in fatto di gestione e organizzazione di emergenze sanitarie non è l’ultimo pirla, ha rivelato in televisione, papale papale, una verità e un retroscena sconvolgente, che il giornale unico del mainstream censura e finge di non vedere. Ci ha cioè detto l’ex alto commissario della Protezione civile che gli ospedali ricevono dalle regioni ben due mila euro al giorno per ogni paziente Covid in terapia intensiva e rianimazione, contro i 200 euro per altre malattie (GUARDA IL VIDEO).

Basta la parola insomma, COVID, per stimolare una sorta di win delle slot machine - con tanti ta- ta-ta-ta- ta-ta che riempiono di euri i bicchieri - raccoglitori dei manager ospedalieri. A pensar male si fa peccato, ma, come diceva Andreotti, che Bertolaso cita come suo maestro, spesso ci si azzecca. Siamo sicuri, vien fatto di chiedersi, che questi “piccioli”non influenzino le decisioni dei manager delle aziende sanitarie, ormai orientate anch’esse al profitto, e non siano siano alla base del boom strombazzato dei ricoveri ospedalieri con relativo intasamento ed esaurimento dei posti nei nosocomi?

Qualcuno, tra le autorità addette, politiche, amministrative, inquirenti, di polizia, può buttare un occhio su questo possibile, sconvolgente, squallido e immorale mercimonio? Lo chiediamo per degli amici contagiati e in lista d’attesa. Augurandoci ovviamente che il sospetto avanzato da Bertolaso venga autorevolmente smentito in modo definitivo e dirimente.