Coronavirus, cure con anticorpi monoclonali in forte aumento. Rapporto Aifa

Coronavirus, cure con anticorpi monoclonali in forte aumento.

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Lo certificano i numeri, a causa della variante delta ormai diffusa su tutto il territorio i dati hanno ripreso a peggiorare, complice anche la campagna vaccinale che ha subito un brusco stop, nonostante l'obbligo del green pass imposto dal governo. Resta alto il numero di non vaccinati ultra 50enni, si calcolano in circa 4 milioni di persone. Ancora basso anche il dato sui giovani. La novità arriva dalla richiesta in aumento di prescrizioni di anticorpi monoclonali, lo certifica il rapporto dell'Aifa. Le richieste nell'ultima settimana sono cresciute del 48%.

Grazie all'aumento di persone persone anziane e fragili vaccinate, le dosi settimanali di monoclonali da aprile avevano subito un netto calo. Ma il trend si è invertito e da luglio sono in risalita costante. L'uso di monoclonali è stato autorizzato in soggetti over 12, con infezione di recente insorgenza, ma adesso l'Aifa ha deciso di estendere la cura anche a pazienti adulti ospedalizzati con Covid e anche in ossigenoterapia.